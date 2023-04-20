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Мобильный банк Приморье» теперь доступен в RuStore

Банк Приморье» сообщил, что с 18.04.2023 в официальном магазине RuStore (российский магазин приложений для устройств Android) размещено для скачивания моб. приложение «Мобильный банк Приморье» (версия 3.0).

Для скачивания приложения «Мобильный банк Приморье» необходимо:

1.    Скачать приложение RuStore на свой смартфон (Поддерживаются устройства от Android 6.0)
https://www.rustore.ru/instruction.html

2.    Далее в RuStore в каталоге приложений найти приложение «Мобильный банк Приморье» (достаточно в поиске ввести «Приморье»)

3.    Установить/обновить приложение «Мобильный банк Приморье»

Возможность установить моб. приложение для устройств Android через APK-файл с сайта Банка сохранена.
https://www.primbank.ru/distantsionnye-servisy/download-apk/


/ Сибирское Информационное Агентство /
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