Банк «Приморье» запускает  акцию по металлическим счетам  «Проценты на вес золота»

Теперь можно открыть металлический счет с дополнительным доходом до 5% годовых.
Период проведения акции: С 20.04.2023 по 31.08.2023
Условия акции:
В период проведения акции необходимо открыть один, либо несколько счетов в драгоценном металле (золото) и обеспечить ежедневный остаток по каждому счету в размере не менее 200 граммов золота.
Минимальный объем для открытия счета: Золото – 200 гр
Правила начисления процентов: Проценты начисляются на сумму остатка на счете, открытом в период акции, в следующем размере:
˗ за период с 20.04.2023 по 31.05.2023 – 5% годовых
˗ за период с 01.06.2023 по 30.06.2023 – 4% годовых
˗ за период с 01.07.2023 по 31.07.2023 – 3% годовых
˗ за период с 01.08.2023 по 31.08.2023 – 2% годовых
Проценты начисляются в рублях по учетной цене (цене на золото, установленной Банком России)
Преимущества :
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Доходность выше, чем по валютным вкладам
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Диверсификация вложений
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Ежемесячная выплата процентов в рублях
Где открыть металлический счет?
Если вы уже являетесь клиентом Банка, открыть счет достаточно легко можно в мобильном приложении.
Для новых клиентов - в любом офисе Банка «Приморье»
Подробности акции на сайте в разделе «Правила акции», или по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86