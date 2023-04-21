Банк «Приморье» запускает  акцию по металлическим счетам  «Проценты на вес золота»

Теперь можно открыть металлический счет с дополнительным доходом до 5% годовых.

Период проведения акции: С 20.04.2023 по 31.08.2023

Условия акции:

В период проведения акции необходимо открыть один, либо несколько счетов в драгоценном металле (золото) и обеспечить ежедневный остаток по каждому счету в размере не менее 200 граммов золота.

Минимальный объем для открытия счета: Золото – 200 гр

Правила начисления процентов: Проценты начисляются на сумму остатка на счете, открытом в период акции, в следующем размере:

˗ за период с 20.04.2023 по 31.05.2023 – 5% годовых

˗ за период с 01.06.2023 по 30.06.2023 – 4% годовых

˗ за период с 01.07.2023 по 31.07.2023 – 3% годовых

˗ за период с 01.08.2023 по 31.08.2023 – 2% годовых

Проценты начисляются в рублях по учетной цене (цене на золото, установленной Банком России)

Преимущества :

Доходность выше, чем по валютным вкладам

Диверсификация вложений

Ежемесячная выплата процентов в рублях

Где открыть металлический счет?

Если вы уже являетесь клиентом Банка, открыть счет достаточно легко можно в мобильном приложении.

Для новых клиентов - в любом офисе Банка «Приморье»

Подробности акции на сайте в разделе «Правила акции», или по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86