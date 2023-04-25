Ресурсы исчерпаны. В Иркутской области необходимы строительство и реконструкция объектов генерации

К 2028 году потребление электроэнергии в Иркутской области увеличится до 77 089 млн кВт·ч, ежегодный прирост составит на 3,83%. Такие прогнозы внесены в утвержденную приказом Минэнерго России Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы.

По словам директора Иркутского РДУ Дмитрия Маякова, рост потребления в Иркутской области выходит за рамки среднестатистического по стране. За 2022 года рост энергопотребления составил 8,6%, это создает предпосылки для перехода энергосистемы в новые условия, в которых практически исчерпаны запасы пропускной способности системообразующей электропередачи 500 кВ Братск – Иркутск, считает Дмитрий Маяков.

В связи с этим в регионе планируется реконструкция нескольких объектов генерации, одним из которых будет модернизация генераторов Иркутской ГЭС.

Рост энергопотребления связан с реализацией сразу нескольких крупных инвестиционных проектов Приангарье. «Локомотивом роста» промышленности региона является второй этап развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД», благодаря реализации которого будут увеличены провозные способности железной дороги и значительно увеличены объемы грузоперевозок в восточном направлении. Второй крупный промышленный проект, который уже близок к завершению и вводу в работу – это создание большого кластера глубокой переработки нефтегазового сырья ООО «Иркутская нефтяная компания» на севере области. Для обеспечения реализации этих и других проектов в 2023–2024 годах предусмотрены строительство воздушных линий напряжением 500 кВ на участке от Усть-Илимской ГЭС до новой подстанции (ПС) 500 кВ Нижнеангарская, а также установка второго автотрансформатора мощностью 501 МВА на ПС 500 кВ Усть-Кут.

Что касается назревшей проблематики энергоснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей в центральной части Иркутской области, в 2023 году предусмотрены расширение ПС 500 кВ Тайшет с установкой третьего автотрансформатора мощностью 250 МВА, увеличение мощности двух автотрансформаторов на ПС 500 кВ Тулун.

Для обеспечения выдачи мощности Новоленской ТЭС проектной мощностью 550 МВт, строительство которой запланировано на территории Республики Саха Якутия, предусмотрено строительство трех ВЛ 220 кВ ориентировочной протяженностью 100 км каждая от ПС 220 кВ Сухой Лог до вновь сооружаемой Новоленской ТЭС. Станция, которую «Интер РАО – Электрогенерация» планирует ввести к 2028 году, предназначена для покрытия нагрузок энергосистемы Иркутской области.

Директор Иркутского РДУ подчеркнул, что проекты решают задачи обеспечения подтвержденного инвесторами спроса на электроэнергию и мощность.

– Утвержденная программа развития энергетического комплекса на ближайшие 6 лет и ее ежегодная корректировка, предусмотренная системой перспективного планирования, безусловно, позволит нам вместе успешно справиться с новыми вызовами, – отметил директор Иркутского РДУ.

Ранее о необходимости строительства новой генерации в Иркутской области заявлял глава энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков. Этот вопрос, по его словам, обсуждается и с Минэнерго России, и с правительством Иркутской области.

– В Министерстве энергетики было публично сказано, что строительство нового генерирующего объекта обсуждается в Бурятии или Забайкальском крае. Но мы смотрим на горизонт пять, десять и пятнадцать лет. Если в пятилетней перспективе нужен объект в соседних регионах, то через 10-15 лет этот объект будет востребован и в Иркутской области – и для покрытия растущих нагрузок, и для новых производств, – прокомментировал Михаил Хардиков.