Землетрясение произошло на Байкале – его почувствовали в Иркутской области

Сейсмологи 7 мая зафиксировали землетрясение, которое почувствовали жители сразу нескольких территорий Иркутской области, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

Событие случилось в 22:07 по местному времени, эпицентр располагался в акватории Байкала. Толчки почувствовали более чем в 10 населенных пунктах Приангарья – самые сильные, в 4 балла, наблюдались в селе Еланцы, поселке Бугульдейка и деревне Куреть. Подземные удары в 3-4 балла были в селах Черноруд, Малое Голоустное, а также поселке Хужир.

Кроме того, землетрясение в 2-3 балла наблюдалось в селе Манзурка и поселке Горячий Ключ.