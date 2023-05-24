«Рост спроса со стороны Китая является определяющим для сырьевых рынков». 5 цитат Грефа на Российско-китайском бизнес-форуме

Ослабление режима борьбы с пандемией коронавируса позволит китайскому правительству в этом году активнее стимулировать рост экономики, а это в свою очередь увеличит деловую активность и откроет новые перспективы для российской экономики. Премьер-министр Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году вырастет до $200 млрд. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, рост спроса со стороны Китая является определяющим для сырьевых рынков. Портал SIA.RU записал пять цитат, которые Греф озвучил на форуме.

«Китай сможет расти быстрее, чем США и Европа»

Открытие экономики Китая после пандемии даёт увеличение деловой активности и новые перспективы для роста более чем на 5% в год.

– С учетом того, что в структуре ВВП Китая доля инвестиций более 40%, это позволит стране наращивать производственные мощности более высокими темпами, чем в США и Европе. В свою очередь рост спроса со стороны Китая является определяющим для сырьевых рынков, поэтом сбалансированная макроэкономическая политика в Китае — важный драйвер для всей мировой экономики, – считает Герман Греф.

«У России есть технологическая база для сотрудничества с Китаем»

События последнего года показали насколько важна технологическая независимость стран и крупных компаний от крупных западных вендоров технологий.

– Уже несколько лет Сбер успешно использует в инфраструктуре банка более 70 собственных продуктов, объединённых в облачную цифровую платформу. Все решения платформы разработаны на основе свободно распространяемого ПО. Развитие Open Source платформ, нейросетевых моделей и совместных R&D-центров может стать базой для технологического сотрудничества России и Китая. У Сбера уже есть опыт создания таких центров, и мы будем рады взаимодействию с китайскими партнерами.

«Доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет расти»

За год доля юаня в экспортных операциях России выросла с 2 до 18%, в импорте — с 5 до 27%, это впечатляющая динамика.



– В Сбербанке мы тоже видим существенный интерес клиентов к нацвалютам дружественных стран в целом, и юань здесь безусловный лидер. В 2023 году мы ожидаем десятикратный рост количества операций в юане по сравнению с прошлым годом, – подчеркнул Герман Греф.

«Сбербанк готов участвовать в развитии транспортной инфраструктуры с Китаем»

– Инициатива «Один пояс – один путь» является важной моделью развития мировой инфраструктуры и будет играть значимую роль в российско-китайских отношениях. Логистика является важной частью стабильности мировой экономики, Россия и Китай нуждаются в улучшении связности транспортной инфраструктуры между странами. Сбербанк, как крупнейший кредитор российской экономики, готов участвовать в этом процессе.

«Сбер работает над платежным решением для иностранных туристов»

– Мы будем рады помогать развитию китайского бизнеса в России. Если китайская компания хочет открыть счет в России, чтобы вести тут бизнес, то она спокойно может обратиться в Сбербанк, открытие счетов для нерезидентов – это стандартная процедура. Если китайская компания хочет получить у нас кредит для развития бизнеса в России, то она может обратиться через свое российское юрлицо или как иностранная компания через представительство – допустимы оба варианта.

Также сейчас Сбер работает над платежным решением для иностранных граждан, чтобы гостям из Китая и других стран было удобно оплачивать покупки в нашей сети эквайринга.