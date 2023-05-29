Банк "Приморье" обновил условия акции «Проценты на вес золота»

С 24.05.2023 банк "Приморье" изменил условия акции по металлическим счетам «Проценты на вес золота».
- Сроки проведения акции продлены до 31. 01.2024
- Снижен порог входа в акцию – минимальный объем инвестиций 100 гр
Подробные условия акции:
Период акции:
с 20.04.2023 по 31.01.2024
Условия акции:
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В период акции необходимо открыть один, либо несколько счетов в драгоценном металле (золото) с остатком не менее 100г.
Минимальный объем для открытия счета:
Золото - 100 гр
Правила начисления процентов:
Проценты начисляются на сумму остатка на счете, открытом в период акции, в следующем размере:
▶ 5% годовых - с 20 апреля по 31 июля
▶ 4% годовых - с 1 августа по 30 сентября
▶ 3% годовых - с 1 октября по 30 ноября
▶ 2% годовых - с 1 декабря по 31 января
Проценты начисляются в рублях по учетной цене (цене на золото, установленной Банком России)
Преимущества:
- защита от инфляции
- валютный актив
- диверсификация вложений
- доходность выше, чем по валютным вкладам
- ежемесячная выплата процентов в рублях