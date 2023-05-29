Банк "Приморье" обновил условия акции «Проценты на вес золота»

Сроки проведения акции продлены до 31. 01.2024

Снижен порог входа в акцию – минимальный объем инвестиций 100 гр

Подробные условия акции:

Период акции:

с 20.04.2023 по 31.01.2024

Условия акции:

В период акции необходимо открыть один, либо несколько счетов в драгоценном металле (золото) с остатком не менее 100г.

Минимальный объем для открытия счета:

Золото - 100 гр

Правила начисления процентов:

Проценты начисляются на сумму остатка на счете, открытом в период акции, в следующем размере:

▶ 5% годовых - с 20 апреля по 31 июля

▶ 4% годовых - с 1 августа по 30 сентября

▶ 3% годовых - с 1 октября по 30 ноября

▶ 2% годовых - с 1 декабря по 31 января

Проценты начисляются в рублях по учетной цене (цене на золото, установленной Банком России)

Преимущества:

- защита от инфляции

- валютный актив

- диверсификация вложений

- доходность выше, чем по валютным вкладам

- ежемесячная выплата процентов в рублях