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Банк "Приморье" обновил условия акции «Проценты на вес золота»

С 24.05.2023 банк "Приморье" изменил условия акции по металлическим счетам «Проценты на вес золота».

  • Сроки проведения акции продлены до 31. 01.2024
  • Снижен порог входа в акцию – минимальный объем инвестиций 100 гр

Подробные условия акции:

Период акции:
с 20.04.2023 по 31.01.2024

Условия акции:

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В период акции необходимо открыть один, либо несколько счетов в драгоценном металле (золото) с остатком не менее 100г.

Минимальный объем для открытия счета:

Золото - 100 гр

Правила начисления процентов:
Проценты начисляются на сумму остатка на счете, открытом в период акции, в следующем размере:

▶ 5% годовых - с 20 апреля по 31 июля

▶ 4% годовых - с 1 августа по 30 сентября

▶ 3% годовых - с 1 октября по 30 ноября

▶ 2% годовых - с 1 декабря по 31 января

Проценты начисляются в рублях по учетной цене (цене на золото, установленной Банком России)

Преимущества:

- защита от инфляции

- валютный актив

- диверсификация вложений

- доходность выше, чем по валютным вкладам

- ежемесячная выплата процентов в рублях


/ Сибирское Информационное Агентство /
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