Эксперты прогнозируют отказ от людей на ресепшен и контроле в аэропортах

До начала 2030-х годов очень быстро будет развиваться тренд упрощения рутинных процедур, сообщает РБК. Например, пассажирам авиарейсов перед посадкой не нужно будет подходить к стойке регистрации, проходить контроль безопасности и т.д. — эти процедуры исчезнут, поскольку будут заменены использованием технологий видеоконтроля и распознавания лиц. Такой прогноз озвучил Кирилл Игнатьев, экономист, футуролог, председатель совета директоров «Русские инвестиции», выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в четверг, 1 июня.

В отелях, по его словам, будут автоматизированы функции ресепшен, он будет отсутствовать в том виде, в котором постояльцы привыкли видеть его сейчас, и такие сценарии уже существуют.

Он также предположил, что развитие технологий мобильной связи пятого и шестого поколений (5G и 6G), упростит сценарии взаимодействия с окружающим пространством: домашняя техника станет более автоматизированной, взаимодействия с ней будет больше, и оно будет на более высоком уровне, чем сейчас через посредничество голосовых помощников.

По прогнозу Кирилла Игнатьева, базовые технологии значительно подешевеют, в том числе квантовые компьютеры, ветровая энергетика и термонасосы. Более активно будет развиваться беспилотный транспорт, который начнется с сегмента грузовых перевозок, а к 2035–2036 годам займет и нишу пассажирских. Среди других трендов Игнатьев также отметил моментальное распознавание устной речи, отказ от наличных, перевес самозанятости на рынке труда по отношению к работе по найму.