Сбер представил платформу "Навигатор" для визуализации данных

Навигатор позволяет на основе имеющихся данных быстро создавать наглядные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать BI-аналитику в режиме реального времени, мониторить эффективность маркетинговых кампаний и многое другое.

Навигатор позволяет получать доступ к документам и файлам в режиме онлайн и офлайн с планшета, телефона, ноутбука, ПК. Платформа поддерживает более 70 форматов представления данных и помогает получить любой необходимый уровень детализации, факторный анализ и наглядное представление связей и причин.

Навигатор показал свою эффективность на внутренних процессах Сбера. В среднем платформа обрабатывает 11 ТБ данных в сутки со скоростью 27 000 событий в секунду. Использование Навигатора позволило значительно ускорить принятие управленческих решений, а также помогло сэкономить десятки миллионов рублей в год за счет отказа от аналогичных зарубежных продуктов.

Тарас Скворцов, вице-президент – директор департамента Финансов:

«Сбер продолжает курс по выводу на рынок собственных ИТ-решений, доказавших свою эффективность внутри Группы. Навигатор – платформа, которая помогает руководителям высшего и среднего звена как в крупном бизнесе, так и в государственных структурах. Быстрая визуализация и анализ данных позволяют оперативно принимать оптимальные управленческие решения на качественно новом уровне».

Платформа Навигатор включена в Реестр российского программного обеспечения. Более подробно с платформой можно ознакомиться по ссылке.