«Нет 5* гостиниц – нет премиальных туристов»

Байкал – уникальная территория, но этого мало для привлечения туристов, считает Евгения Толстикова, советник по стратегическому маркетингу CORSO residence. Компания планирует в ближайшем будущем возведение 5* отеля в центре Иркутска. Почему такие инвестиции сейчас оправданы? Как строительство пятизвездочных гостиниц может повлиять на развитие территории и изменить экономику региона? Об этом – в нашем материале.

Премиальные отели – в тренде

Тренд на строительство премиальных отелей в Сибири набирает обороты. Так, на Алтае совсем недавно Сбер открыл самый большой в СФО премиум-отель «Манжерок». История проекта наглядно показывает, какой синергии можно добиться, когда природные красоты встречаются с современной инфраструктурой, продуманным дизайном и высочайшим комфортом.

В Иркутске лёд тоже тронулся. Уже к концу года откроют новый пятизвездочный отель на 80 номеров рядом с восстановленными Курбатовскими банями на берегу реки Ангары. В ближайших планах – реконструкция здания «Востсибугля» в центре города, где также будет размещён отель. Инвестором выступает Эн+. Строительство премиум-отелей, как показывает практика, влечет за собой и благоустройство прилегающей территории, формирование комфортной среды. В этом заинтересованы как сами инвесторы, так и власти, поскольку премиальные отели становятся своего рода визитными карточками территорий.

Курбатовские бани – объект культурного наследия, который воссоздают с нуля по архивным документам. Это один из крупнейших в регионе частных инвестиционных проектов в области туризма и отдыха. Помимо решения задачи сохранения внешнего облика здания, инвестор проекта строительства – ООО «Прибайкалье» (входит в Эн+) – оставит неизменным и его функциональное назначение. Это будет современный Спа-комплекс, один в один повторяющий облик элитного в конце XIX – начале XX века заведения. Инвестор также принял решение не только восстановить бани как таковые, но и придать объекту новое звучание – рядом построят отель с видом и выходом к Ангаре.

Только Байкала – недостаточно

Рост спроса на 5* отели в последнее время Евгения Толстикова объясняет развитием внутреннего туризма. Клиенты, привыкшие получать сервис высокого уровня по всему миру, сейчас по-новому открывают для себя красоты России.

«Люди с высоким уровнем дохода, как правило, много работают и, конечно, хотят отдыхать в комфортных условиях – это главный приоритет в отпуске, – поясняет Евгения. – Красивые природные места можно найти по всему миру. Байкал – безусловно, уникальное, живописное озеро, но самого по себе его недостаточно для принятия решения о поездке. Если клиенты не могут получить привычный для себя уровень сервиса и проживания, они просто не выбирают это направление. Нет 5* гостиницы – нет туристов премиум-сегмента».

Место отдыха – по райдеру

Евгения Толстикова не согласна с точкой зрения, которую высказывают некоторые региональные эксперты, что в Иркутской области низкая деловая активность: «Количество крупных инвестиционных проектов растёт с каждым годом. Я считаю, что у нас хорошая бизнес-активность».

На вопрос, почему долгие годы в Иркутске не строили 5* гостиницы, она отвечает: «Из-за отсутствия важного условия – системного развития туристической отрасли с точки зрения постоянного взаимодействия общества, власти и бизнеса».

Проект отеля 5* в центре Иркутска (предоставлено «CORSO residence»)

В Иркутске сейчас представлены 5* бутик-отели. Это первые ласточки, говорит Евгения Толстикова, но полноценных гостиниц 5* по международной классификации на рынке Иркутска ещё нет. «Премиальная расширенная инфраструктура, к которой привыкли клиенты, ещё не предлагается в нужном объеме на местном уровне, качеству сервиса есть куда расти, стоит развивать и пакетные туристические предложения услуг для этой целевой аудитории путешественников. Поэтому однозначно 5* отели необходимы, это привлечет интерес потребителей, привыкших выбирать место поездки по определённому райдеру.

От новых отелей – к развитию территории

Строительство высококлассных отелей влечёт развитие и благоустройство всей территории, всего сектора туристических услуг, уверена Евгения Толстикова. Причем инфраструктура с повышенным комфортом нужна в разных локациях – и в Иркутске, и на Байкале, и на горнолыжном курорте в Байкальске, ведь в каждой из них есть что посмотреть, есть где получить особенные впечатления.

«И главное – 5* отели привлекут принципиально других туристов, региональный бюджет пополнится новыми вливаниями, Иркутск постепенно станет более комфортным и благоустроенным, появятся новые сервисы, предложения и туристические маршруты. Активный спрос со стороны состоятельных путешественников окажет положительное влияние на экономику региона и налоговые поступления. Состоятельные клиенты готовы покупать больше, их интересует качественный и разнообразный ассортимент товаров и услуг. А для того, чтобы привлечь таких клиентов, нужно создать соответствующие условия», – подвела итог Евгения Толстикова.