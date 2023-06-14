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Эн+ будет развивать «зеленую» энергетику совместно с китайцами

Кроме того, стороны договорились рассмотреть вопрос экспорта электроэнергии из России в Китай.

Группа Эн+ и китайская China Energy Investment Corporation (Государственная энергетическая инвестиционная компания) подписали документы о намерениях совместного развития низкоуглеродной энергетики, в частности, гидроэлектростанций и альтернативных видов генерации.

Стороны также изучат потенциал увеличения экспорта электроэнергии из России в Китай по существующим линиям электропередачи. При этом приоритет будет отдан «зеленой» энергии ГЭС.

Операционный директор Эн+ Михаил Хардиков отметил:

«Достигнутые договоренности являются продолжением сотрудничества наших стран в сфере энергетики. Он позволит сохранить и развить компетенции РФ в строительстве ВИЭ-генерации, а также обеспечить российские и китайские предприятия чистой энергией, что соответствует общемировым стремлениям к сокращению углеродного следа».

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Стороны также организуют взаимные ознакомительные визиты для обмена опытом и совместной работы в области углехимии и производству биоразлагаемого пластика, смол, технологий очистки газов угольных ТЭС, автоматизированных систем управления, а также эксплуатации и обслуживанию энергетического оборудования.

Кроме того, соглашение между основанным Олегом Дерипаской холдингом Эн+ и партнерами из Китая предполагает совместное развитие Зашуланского месторождения каменного угля с выходом на добычу 5 млн тонн энергетического угля марок Д, ДГ и Г в год к концу 2027 года. Проект позволит создать порядка 1 700 рабочих мест на территории опережающего развития «Забайкалье». Инвестиции включат в себя строительство угольного разреза, инфраструктуры и автомобильной дороги, создание железнодорожной станции необщего пользования Гыршелун-Угольная, а также приобретение техники и оборудования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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