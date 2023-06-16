Сбер и Совкомбанк договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и облачных решений

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Совкомбанк заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере информационных систем. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и Председателя Правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Меморандум определяет ключевые направления сотрудничества сторон — это развитие и применение в интересах Совкомбанка искусственного интеллекта, облачных технологий и решений для бизнес-аналитики. Сотрудничество предполагает внедрение цифровой облачной платформы Platform V. Решение позволяет быстро и эффективно разрабатывать приложения любого масштаба и сложности и обеспечивает технологическую независимость на уровне программного обеспечения.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«События прошлого года показали важность достижения технологического суверенитета, в том числе, в сфере информационных технологий. К счастью, многолетние инвестиции в информационные технологии позволили нам минимизировать влияние санкций. Сегодня мы готовы поделиться собственными технологиями с одним из крупнейших и динамично развивающихся частных банков страны - Совкомбанком. Подписанный меморандум — это хороший фундамент для плодотворной технологической кооперации между двумя системообразующими банками, уверен, такое партнёрство улучшит клиентский опыт миллионов россиян».

Дмитрий Гусев, Председатель Правления Совкомбанка:

«Подписанный меморандум включает долгосрочное партнерство со Сбером в части развития информационных систем Совкомбанка, в том числе по таким ключевым ИТ-направлениям, как технологии искусственного интеллекта и облачные решения. Современные отечественные импортонезависимые сервисы позволят дополнительно модернизировать внутренние бизнес-процессы банка и совершенствовать клиентское обслуживание, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности».