Сбер и РАН будут сотрудничать в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта

Сбер и ФГБУ «Российская академия наук» (РАН) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент РАН Геннадий Красников. Церемония подписания состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Предмет соглашения — сотрудничество в сфере научной и научно-технической деятельности, интеграция науки и образования, а также реализация совместных научно-исследовательских проектов.

Стороны договорились о партнёрстве в сфере кибербезопасности, облачных платформ, биометрических систем, а также программных продуктов, которые разрабатываются в конвейерах типа DevSecOps, оптимизации систем хранения и управления журналами событий, содействии в разработке высокоскоростных методов обнаружения атак DeepFake.

Взаимодействие в сфере искусственного интеллекта (ИИ) будет направлено на разработку перспективных вычислительных алгоритмов для развития ИИ. Предполагается совместное развитие аппаратной части и open source проектов по основным направлениям ИИ, включая большие мультимодальные архитектуры. Методы ИИ будут использоваться для проведения исследований в естественных науках (физика, химия, биология, астрономия, география, геология, экология).

Сбер поможет РАН продвигать совместные исследовательские программы и проекты, цифровые, инженерные и исследовательские решения в научном, индустриальном и образовательном пространствах, будет содействовать формированию механизмов обмена научно-технической и маркетинговой информацией, прогнозированию научно-технического развития.

Предусмотрен обмен информацией, которая популяризирует современные достижения науки, техники и технологий, изобретательство и научный потенциал сторон. Сбер и РАН будут обмениваться справочной, статистической и аналитической информацией и совершенствовать подготовку кадров в области кибербезопасности и ИИ.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Деятельность Российской академии наук имеет колоссальное значение для Сбера, ведь разработка наших прикладных решений была бы невозможна без фундаментальных научных исследований. Наши инновации в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, автоматизации процессов и других областях основаны на работах российских учёных. Я убеждён, что именно синергия науки, бизнеса и государства может стать мощным драйвером научно-технического прогресса и, как следствие, экономического роста России. Мы уже много лет поддерживаем отечественную науку, работаем в тандеме со студентами, аспирантами и научными сотрудниками, а в 2021 году Сбер учредил и собственную научную премию. Подписанное сегодня соглашение направлено на дальнейшее развитие партнёрства с РАН, которое важно не только для наших организаций, но и для страны в целом, особенно в контексте курса на технологический суверенитет России».

Геннадий Красников, президент Российской академии наук:

«Сегодня между Российской академией наук и Сбербанком налажено активное, плодотворное сотрудничество. Нынешнее соглашение ещё сильнее укрепит наше взаимодействие, позволит консолидировать наш научный потенциал. Мы сумеем объединить передовые разработки в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, которые ведутся специалистами Сбербанка, и фундаментальные исследования в этих областях – принципиально важных для цифрового и научно-технологического суверенитета России».