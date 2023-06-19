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Хакеры взялись за ChatGPT

«Известия» выяснили, как отличить мошеннические сообщения.

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– Был случай, когда в ОАЭ преступники использовали голосовые дипфейки, чтобы выдать себя за главу компании и убедить сотрудника перевести крупную сумму на их счета. Кроме того, в интернете можно обнаружить фейковые видео со знаменитостями, например с Илоном Маском, которые завлекают людей на сайты с мошенническими схемами, – ведущий исследователь данных «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

В то же время многие киберпреступники сегодня используют растущую популярность темы нейросетей. Например, они распространяют вредоносное ПО под видом программы, якобы дающей доступ к нейросети, или создают фишинговые страницы, имитирующие официальные страницы OpenAI, создателя ChatGPT.

По мнению эксперта «Лаборатории Касперского», использование ИИ в мошеннических схемах получило широкое распространение по двум причинам – относительной простоты работы с ним и достаточно высокого качества результата. Кроме того, злоумышленников привлекает скорость работы нейросетей, которая напрямую влияет на заработок: чем больше разных способов мошенничества применишь, тем вероятнее получишь куш.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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