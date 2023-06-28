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Банк «Приморье» предложил новые валютные вклады с повышенной процентной ставкой

C 23.06.2023 Банк «Приморье» открывает срочные валютные вклады в долларах и евро с повышенными процентными ставками.

Возможность открытия вкладов в рублях и юанях по-прежнему остаётся.

Вклад "Приморский" без расходных операций

В РУБЛЯХ - ставка 8,1 %

срок: 385 дней

мин.сумма: 500 RUB

В ЮАНЯХ - ставка 3 %

срок: 385 дней

мин. сумма 500 CNY

В ДОЛЛАРАХ США - ставка 2,75 %

срок: 180 дней

мин.сумма: 100 USD

В ЕВРО - ставка 2,75 %

срок: 180 дней

мин.сумма: 100 EUR

Вклад "Управляемый" с расходными операциями

Срок: 385 дней

В РУБЛЯХ - ставка от 6,5 % до 6,75%

мин.сумма: 30 000 RUB

В ЮАНЯХ - ставка 1,5%

мин. сумма: 10 000 CNY

В ДОЛЛАРАХ - 1,5 %

мин.сумма 1 000 USD

ЕВРО - 1,5 %

мин. сумма 1 000 EUR

Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и в Мобильном Банке.

Подробности по телефону контакт центра 8(800) 200-20-86 и в отделениях Банка


/ Сибирское Информационное Агентство /
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