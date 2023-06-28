Банк «Приморье» предложил новые валютные вклады с повышенной процентной ставкой

C 23.06.2023 Банк «Приморье» открывает срочные валютные вклады в долларах и евро с повышенными процентными ставками.



Возможность открытия вкладов в рублях и юанях по-прежнему остаётся.

Вклад "Приморский" без расходных операций



В РУБЛЯХ - ставка 8,1 %



срок: 385 дней



мин.сумма: 500 RUB



В ЮАНЯХ - ставка 3 %



срок: 385 дней



мин. сумма 500 CNY



В ДОЛЛАРАХ США - ставка 2,75 %



срок: 180 дней



мин.сумма: 100 USD



В ЕВРО - ставка 2,75 %



срок: 180 дней



мин.сумма: 100 EUR



Вклад "Управляемый" с расходными операциями



Срок: 385 дней



В РУБЛЯХ - ставка от 6,5 % до 6,75%



мин.сумма: 30 000 RUB



В ЮАНЯХ - ставка 1,5%



мин. сумма: 10 000 CNY



В ДОЛЛАРАХ - 1,5 %



мин.сумма 1 000 USD



ЕВРО - 1,5 %



мин. сумма 1 000 EUR



Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и в Мобильном Банке.

Подробности по телефону контакт центра 8(800) 200-20-86 и в отделениях Банка