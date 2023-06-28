Банк «Приморье» предложил новые валютные вклады с повышенной процентной ставкой

C 23.06.2023 Банк «Приморье» открывает срочные валютные вклады в долларах и евро с повышенными процентными ставками.
Возможность открытия вкладов в рублях и юанях по-прежнему остаётся.
Вклад "Приморский" без расходных операций
В РУБЛЯХ - ставка 8,1 %
срок: 385 дней
мин.сумма: 500 RUB
В ЮАНЯХ - ставка 3 %
срок: 385 дней
мин. сумма 500 CNY
В ДОЛЛАРАХ США - ставка 2,75 %
срок: 180 дней
мин.сумма: 100 USD
В ЕВРО - ставка 2,75 %
срок: 180 дней
мин.сумма: 100 EUR
Вклад "Управляемый" с расходными операциями
Срок: 385 дней
В РУБЛЯХ - ставка от 6,5 % до 6,75%
мин.сумма: 30 000 RUB
В ЮАНЯХ - ставка 1,5%
мин. сумма: 10 000 CNY
В ДОЛЛАРАХ - 1,5 %
мин.сумма 1 000 USD
ЕВРО - 1,5 %
мин. сумма 1 000 EUR
Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и в Мобильном Банке.
Подробности по телефону контакт центра 8(800) 200-20-86 и в отделениях Банка