Китайцы смогут группами приезжать в Россию без виз с 1 августа

Безвизовые групповые поездки смогут совершать жители Китая и Ирана в Россию с 1 августа, рассказали в пресс-службе минэкономразвития РФ.

«Мы работаем по нескольким направлениям. Во-первых, упрощается визовый режим. Для быстрой организации путешествий по России с 1 августа у нас заработают электронные визы, и к этой же дате мы планируем запустить первые групповые безвизовые поездки с Ираном и Китаем», – рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он также добавил, что уже состоялся обмен перечнем туроператоров, все процедуры по подготовке завершены.

Также для увеличения въездного турпотока ведется работа по расширению авиасообщения. Пока прямым рейсом в Россию можно прилететь более чем из 30 стран. Прорабатывается вопрос об увеличении географии и частоты полетов со странами Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.