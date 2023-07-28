«Это будет перспективнейший район Иркутска». Руслан Болотов – о Знаменском предместье

«Помяните мои слова: через 15 лет это будет перспективнейший район города, любимый иркутянами, в котором будет действительно комфортно, интересно и приятно жить», – заявил мэр Иркутска Руслан Болотов в эксклюзивном интервью SIA.RU, комментируя амбициозный проект «Знаменское предместье». Его представили экспертам на IX Байкальском саммите РГУД.

Почему проект не развивали раньше?

Развитие Знаменского предместья в Иркутске всегда было ограничено инженерной инфраструктурой, прокомментировал Руслан Болотов. Решение о строительстве единого теплового луча в предместье Рабочее, принятое на федеральном уровне, в корне изменило ситуацию и открыло новые перспективы по развитию территории.

– Любой город строится на нескольких каркасах – транспортном, инженерном, социальном. И именно инженерный каркас не давал развиваться этой территории, – пояснил Руслан Болотов. – По балансу тепла там было очень сложно: на территории порядка 15 малых устаревших и неэкологичных теплоисточников, они не обеспечивали потребности территории. Благодаря решениям президента Российской Федерации по инфраструктурным бюджетным кредитам, в которых Иркутская область активно участвует, благодаря поддержке губернатора, мы сегодня заключили контракты и перечислили средства для реализации технического присоединения как по тепловой энергии, так и по созданию мощностей по водоотведению.

Какой потенциал?

Градостроительный потенциал района достаточно большой – минимум 1,1 млн кв. метров жилья. Его планируется реализовать до 2036 года.

– Важно, что здесь есть достаточно свободных территорий, которые можно и нужно развивать, – заявил Руслан Болотов.

В рамках реализации проекта комплексного развития территории также планируется расселить порядка 370 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья.

Что необходимо учесть?

Важно комплексно подойти к планированию и развитию территории, созданию комфортной городской среды, считает глава Иркутска.

– Почему нам важно было привлечь такие институты, как ДОМ.РФ? Потому что мы активно работаем в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Необходимо привнести всё новое, создать новые территории в Иркутске, которые были бы примером. С точки зрения формирования социального каркаса, работа уже ведётся – идёт строительство пятнадцатой поликлиники, проектируются дополнительно 12 социальных объектов.

Почему это важно для города?

Говоря о значимости проекта, мэр отметил, что это не только огромная территория, это историческое сердце Иркутска.

– Если посмотреть на Знаменский монастырь, на наши церкви, всё находится в пешей доступности – это 10-15 минут от центра. Исторический центр Иркутска сегодня нуждается сегодня в переосмыслении.

Какие перспективы?

По мнению мэра, «Знаменское предместье» – перспективнейший район города.

– Сегодня мы его очищаем не только от аварийных жилых домов, но и с точки зрения экологии. Я вам назову цифру – минус 2500 тонн выбросов в год уйдёт после закрытия старых теплоисточников. Главное, конечно, чтобы архитекторы хорошо вписали новые объекты в исторический ансамбль, соблюли правильные параметры плотности застройки, о которых говорили эксперты на саммите.

Мы должны подчеркнуть исторический центр Иркутска, а не поглотить его. Эта задача, наверное, – одна из самых сложных. Но в любом случае территория Знаменского предместья будет другой. Помяните мои слова: через 15 лет это будет район, любимый горожанами, в котором будет действительно комфортно, интересно и приятно жить.