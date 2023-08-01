«У победы много родителей, только поражение – сирота». Эксперт РГУД – о рисках проекта «Знаменское предместье» в Иркутске

Масштабным и сложным назвал иркутский проект «Знаменское предместье» вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль. Он добавил, что сейчас во многих регионах страны в администрациях и профессиональных сообществах созрело понимание, что мыслить нужно глобально, «заниматься не только тактическим, но и стратегическим планированием».

– Ясно, что для таких проектов, как «Знаменское предместье», должны привлекаться и федеральные и компетенции, и федеральное финансирование. Риски, безусловно, есть, и связаны они с организационными вопросами. У такого масштабного проекта много участников, много выгодоприобретателей. Поэтому важна совместная работа, необходимо собрать пул из местных девелоперов, администраций всех уровней, архитектурного сообщества. Знаете, как говорят: «У победы много родителей, только поражение – сирота».

О рисках проекта – в эксклюзивном видеоинтервью для SIA.RU.