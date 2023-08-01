«Потенциал проекта “Знаменское предместье” – 1-2 млн квадратных метров жилья»

Проект «Знаменское предместье» – один из самых многообещающих потенциальных проектов в Иркутске. Такое мнение на Байкальском саммите РГУД озвучил министр строительства Иркутской области Александр Галкин. В интервью порталу SIA.RU он назвал несколько факторов, которые определяют перспективность и значимость проекта. Один из них – градостроительный потенциал.

– Он весьма высок, – считает министр. – По разным оценкам экспертов, составляет от одного до двух млн квадратных метров жилья.

О потенциале проекта – в эксклюзивном видеоинтервью для SIA.RU.