«Знаменское предместье – это и есть настоящий центр Иркутска». Архитектор Игорь Козак – о перспективах проекта

Знаменское предместье – это как раз и есть настоящий центр Иркутска, считает заслуженный архитектор Российской Федерации Игорь Козак, который представил проект на Байкальском саммите РГУД. По его мнению, потенциал территории огромен.

– Мы сегодня в центре города имеем территорию, которая реализована максимум процентов на 15 своих возможностей. А это самый центр города: если поставить циркуль в этом районе и провести окружность, то выяснится, что центр города именно здесь, – пояснил архитектор. – В чём, на мой взгляд, сегодня реальный потенциал Знаменского предместья? В том, что при включении тех механизмов, которые уже начали действовать, – это инфраструктурные кредиты, развитие инженерных коммуникаций – появляется понятный механизм освоения этой территории.

О перспективах проекта – в эксклюзивном видеоинтервью для SIA.RU.