Величина активов Банка «Приморье» возросла на 32 % по результатам полугодия

Банк подвел итоги операционной деятельности за полугодие.

Аналитические отчеты, представленные топ-менеджерами банка, показали рост чистых активов на 32 % процента по отношению к показателям на 01 января 2023 года и составили 71 370 млн. рублей. При этом чистая прибыль банка по состоянию за 31.07.2023 г. составила 987 млн. рублей. Размер собственных средств (капитала) составил 7091 млн. рублей.

В первом полугодии 2023 по результатам оценки ключевых показателей деятельности рейтинговым агентством АКРА банку «Приморье» повышен рейтинг до уровня ruBB - , прогноз – стабильный.

По словам Андрея Зверева, председателя правления банка «Приморье», на ближайший год банк ставит себе цель заработать рейтинг не менее BBB-. «В рамках продуктового наполнения, запущена «пенсионная карта», карта «Аэрофлот – бонус» и многие другие. Кроме того, наблюдается спрос на swift-операции в Китай. Растет спрос на валютные вклады. Банк «Приморье» - один из немногих банков, кто предлагает выбор валют для депозитов: рубли, юани, доллары, евро. Запустили вклады в золоте», - отметил А. Зверев.

В настоящее время продолжается реформирование IT-инфраструктуры банка, которое планируется завершить в начале 2024 года.