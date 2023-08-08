«Вкалывают роботы». Искусственный интеллект поможет жителям Иркутской области передать показания счетчиков

Робота-консультанта запустили в справочном центре «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+). Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В его основе заложен механизм распознавания и синтеза речи. Основная цель бота – решение типовых задач. К ним как раз относится передача показаний приборов учета. Это позволяет клиентам компании, не дожидаясь соединения с оператором, передать данные счетчиков. Бот задает наводящие вопросы, ответы на них необходимо давать разборчиво.

Чтобы воспользоваться новой услугой по передаче показаний, необходимо позвонить по номеру телефона 8-800-100-9-777, либо на 8 3952 790-777 при звонке из другого региона, и выбрать в меню пункт 1.

Передача показаний приборов учета сегодня одна из популярных тем обращений жителей Иркутской области в контакт-центр. Ежемесячно операторы принимают более 21 тысячи звонков по этому направлению. Передавать показания приборов учета необходимо с 1 по 25 число каждого месяца. Такое правило закреплено законодательно. При звонке вне этого периода, передача показаний невозможна.

– Запуск в работу голосового помощника – это один из этапов цифровизации контакт-центра. Наша задача, чтобы любой дозвонившийся быстро и точно получал необходимую ему информацию. Во-первых, бот помогает без особых усилий передать данные приборов. А во-вторых, разгрузить операторов контакт-центра. Таким образом, это сократит время ожидания соединения со специалистами, и они смогут консультировать других клиентов по более сложным вопросам, – Марина Неудачина, руководитель Единого информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыт».

В контакт-центре сегодня также внедрена IVR-система и голосовой помощник. Без соединения с оператором можно узнать сумму к оплате, подать заявку на опломбировку счетчика, уточнить сведения по аварийным или плановым отключениям электроэнергии, узнать справочную информацию. При необходимости получения данных по другим вопросам, голосовой помощник переведет обратившегося в контакт-центр для консультации с оператором.