Нейросети займутся проектированием зданий

Проникновение искусственного интеллекта в креативные индустрии стало одним из главных трендов XXI века. Но наибольший эффект прослеживается там, где нужен синтез точности и творчества, сообщают «Известия».

Пару лет назад вышла серия материалов Нила Лича – профессора Международного университета Флориды, руководителя программы архитектуры и дизайна. Профессор проанализировал огромное количество данных и пришел к выводу, что нейросеть может полностью автономно генерировать дизайн здания. И, что более важно, – делать это с математической точностью, рассказал основатель СЕО Mirey Robotics Андрей Наташкин.

– По роду своей деятельности я каждый день сталкиваюсь с технологией искусственного интеллекта и ее применением в разных сферах. И я вижу, как нейросети помогают дизайнерам, переводчикам, фотографам, копирайтерам. Необходимо воспринимать нейросеть как инструмент, ускоряющий работу архитектора, а также позволяющий взглянуть на привычные вещи под новым углом. Вопрос только в том, готовы ли носители данной профессии адаптироваться под текущие условия новой реальности, – заключил эксперт.