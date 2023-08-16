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«Иркутск – столица льда» – нейросеть создала фильмы о городе и Байкале

Всего создано два фильма. Они изготовлены по заказу администрации Иркутска. В первом рассказывается, чем Иркутск привлекателен для туристов, во втором акцент сделан на экономический потенциал города.

– Фильмы были созданы для разных аудиторий. Один из них представили на экономическом форуме, второй – на туристической выставке. Они получились необычными, интересными. Все, кто уже успел их посмотреть, активно делятся впечатлениями в соцсетях. Для каждого зрителя это возможность лучше узнать свой город и еще раз в него влюбиться, – отметила советник мэра города Иркутска Инга Корочкина.

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Авторы проекта отмечают уникальность фильмов – вместе с общеизвестными фактами из истории Иркутска, там есть информация, которую могут не знать даже иркутяне.

– Искусственный интеллект активно развивается, поэтому мы решили попробовать новый формат видеопроизводства – конструктор. В фильмах герой ведет диалог с нейросетью. Так по нашей версии выглядит будущее, которое скоро наступит, – подчеркивают авторы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Где иркутяне отдыхали этим летом?
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