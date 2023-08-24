Фонд «ЭРА»: индустрия видеоигр - одно из перспективных направлений для укрепления нацбезопасности

Компьютерные игры могут внести значимый вклад в укрепление национальной безопасности России за счет высокого технологического и идеологического потенциала, а также роста популярности среди геймеров. Об этом сообщил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров на сессии «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Поэтому Фонд «ЭРА» рассматривает игровую индустрию как одно из перспективных направлений для инвестиционной деятельности при соответствующем запросе со стороны Минобороны России и готов предложить таким проектам полный перечень финансовых и нефинансовых инструментов поддержки.

«Потенциал развития индустрии видеоигр огромный. Россия входит в топ-5 стран-лидеров по потреблению игрового контента. При этом в нашей стране пока мало конкурентноспособных примеров, которые успешно использовались бы для формирования положительного образа российской армии. Решению этого вопроса может поспособствовать создание в России собственной коммерчески успешной игровой экосистемы, продукты которой должны соответствовать высокому технологическому уровню для обеспечения их востребованности не только в нашей стране, но и за ее пределами», - отметил Алексей Назаров.

Для таких проектов Фонд готов предложить финансовую поддержку в формате краткосрочного, конвертируемого или долевого финансирования в размере до 200 млн рублей, а также оказать помощь во взаимодействии с Минобороны России и поиском заказчика.

Фонд «ЭРА» создан в периметре Группы ПСБ для поддержки инновационных проектов двойного назначения