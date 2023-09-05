Банк Приморье повышает ставки по вкладам

В банке «Приморье» растут ставки по вкладам.
– Теперь возможно открытие вкладов с расходными и без расходных операций в рублях, долларах, евро и юанях по максимально выгодным ставкам, – говорится в сообщении банка.
Вклад без расходных операций – «Максимальный».
Возможны два способа выплаты процентов по вкладу:
- По окончанию срока действия вклада
- Ежемесячное зачисление на текущий счет или пластиковую карту
(при ее наличии) / ежемесячная капитализация процентов (с выплатой по окончанию срока вклада)
- для вклада в рублях – 11 % на 91 день
- для вклада в долларах – 3,6 % на срок 385 дней
- для вклада в евро – 3,6 % на срок 385 дней
- для вклада в юанях – 3,1% на срок 385 дней
Вклад с расходными операциями – «Управляемый»
Способ выплаты процентов - ежемесячная капитализация процентовМаксимальные процентные ставки:
- для вклада в рублях – 8,7 % на 181 день
- для вклада в долларах – 2,5 % на срок 385 дней
- для вклада в евро – 1% на срок 385 дней
- для вклада в юанях – 1,5 % на срок 385 дней
ПАО АКБ «Приморье информирует о сохранении ограничений Банком России по выдаче наличной иностранной валюты с вкладов и счетов клиентов – физических лиц в любой иностранной валюте - https://www.cbr.ru/press/event/?id=14596