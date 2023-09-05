Банк Приморье повышает ставки по вкладам

В банке «Приморье» растут ставки по вкладам.

– Теперь возможно открытие вкладов с расходными и без расходных операций в рублях, долларах, евро и юанях по максимально выгодным ставкам, – говорится в сообщении банка.

Вклад без расходных операций – «Максимальный».

Возможны два способа выплаты процентов по вкладу:

- По окончанию срока действия вклада

- Ежемесячное зачисление на текущий счет или пластиковую карту

(при ее наличии) / ежемесячная капитализация процентов (с выплатой по окончанию срока вклада)

для вклада в рублях – 11 % на 91 день

для вклада в долларах – 3,6 % на срок 385 дней

для вклада в евро – 3,6 % на срок 385 дней

для вклада в юанях – 3,1% на срок 385 дней

Максимальные процентные ставки:

Вклад с расходными операциями – «Управляемый»

Способ выплаты процентов - ежемесячная капитализация процентов

для вклада в рублях – 8,7 % на 181 день

для вклада в долларах – 2,5 % на срок 385 дней

для вклада в евро – 1% на срок 385 дней

для вклада в юанях – 1,5 % на срок 385 дней

Максимальные процентные ставки:Подробные условия по вкладам на сайтe , в офисах Банка и по телефону контакт центра 8(800) 200-20-86

ПАО АКБ «Приморье информирует о сохранении ограничений Банком России по выдаче наличной иностранной валюты с вкладов и счетов клиентов – физических лиц в любой иностранной валюте - https://www.cbr.ru/press/event/?id=14596