Юные годы должны быть яркими! Солид Банк предлагает сделать их еще и выгодными.
– Новая карта «Молодежная» для клиентов от 14 до 22 лет - это кэшбек до 5% годовых на самые популярные молодежные категории: кинотеатры, фастфуд, парки развлечений, выставки, концерты и многое другое! По карте можно получить до 3000 рублей кэшбека за расчетный период, которые начисляются общей суммой на карту не позднее 10 рабочего дня следующего месяца, – говорится в сообщении банка.
И это не всё. Другие преимущества карты «Молодёжная»:
• бесплатный выпуск,
• бесплатное обслуживание,
• бесплатные SMS и PUSH-уведомления,
• начисление процентов на остаток средств на карте:
- при остатке до 100 тыс. руб. – 4%,
- при остатке от 100 тыс. руб. – 7%,
максимальная сумма выплат – 1750 руб./мес.
Ознакомиться с перечнем категорий кэшбека, полными условиями по карте и подать заявку можно здесь. При оформлении карты клиентам до 18 лет требуется присутствие родителя или законного представителя, а также его письменное согласие на выпуск пластика.
Карта доступна к оформлению по всей сети банка в: Альметьевске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Елизово, Ижевске, Иркутске, Казани, Москве, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Северо-Курильске, Туле, Уфе, Хабаровске. Якутске.
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Солид Банк выпустил «Молодёжную» карту с кэшбеком до 5%
Юные годы должны быть яркими! Солид Банк предлагает сделать их еще и выгодными.