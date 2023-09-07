Новости

Солид Банк выпустил «Молодёжную» карту с кэшбеком до 5%

Юные годы должны быть яркими! Солид Банк предлагает сделать их еще и выгодными.

– Новая карта «Молодежная» для клиентов от 14 до 22 лет - это кэшбек до 5% годовых на самые популярные молодежные категории: кинотеатры, фастфуд, парки развлечений, выставки, концерты и многое другое! По карте можно получить до 3000 рублей кэшбека за расчетный период, которые начисляются общей суммой на карту не позднее 10 рабочего дня следующего месяца, – говорится в сообщении банка.

И это не всё. Другие преимущества карты «Молодёжная»:
• бесплатный выпуск,
• бесплатное обслуживание,
• бесплатные SMS и PUSH-уведомления,
• начисление процентов на остаток средств на карте:
- при остатке до 100 тыс. руб. – 4%,
- при остатке от 100 тыс. руб. – 7%,
максимальная сумма выплат – 1750 руб./мес.

Ознакомиться с перечнем категорий кэшбека, полными условиями по карте и подать заявку можно здесьПри оформлении карты клиентам до 18 лет требуется присутствие родителя или законного представителя, а также его письменное согласие на выпуск пластика.

Карта доступна к оформлению по всей сети банка в: Альметьевске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Елизово, Ижевске, Иркутске, Казани, Москве, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Северо-Курильске, Туле, Уфе, Хабаровске. Якутске.

АО «Солид Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329
www.solidbank.ru
8 800 775 56 06 (бесплатная горячая линия для РФ)

Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. Солид Банк erid:LdtCK6DgH

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
8 мифов о реконструкции здания «Востсибугля»
Реконструкцию здания «Востсибугля» начали в Иркутске
5* в Иркутске. Как премиум-отели изменят жизнь региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес