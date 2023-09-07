Солид Банк выпустил «Молодёжную» карту с кэшбеком до 5%

Юные годы должны быть яркими! Солид Банк предлагает сделать их еще и выгодными.



– Новая карта «Молодежная» для клиентов от 14 до 22 лет - это кэшбек до 5% годовых на самые популярные молодежные категории: кинотеатры, фастфуд, парки развлечений, выставки, концерты и многое другое! По карте можно получить до 3000 рублей кэшбека за расчетный период, которые начисляются общей суммой на карту не позднее 10 рабочего дня следующего месяца, – говорится в сообщении банка.



И это не всё. Другие преимущества карты «Молодёжная»:

• бесплатный выпуск,

• бесплатное обслуживание,

• бесплатные SMS и PUSH-уведомления,

• начисление процентов на остаток средств на карте:

- при остатке до 100 тыс. руб. – 4%,

- при остатке от 100 тыс. руб. – 7%,

максимальная сумма выплат – 1750 руб./мес.



Ознакомиться с перечнем категорий кэшбека, полными условиями по карте и подать заявку можно здесь . При оформлении карты клиентам до 18 лет требуется присутствие родителя или законного представителя, а также его письменное согласие на выпуск пластика.



Карта доступна к оформлению по всей сети банка в: Альметьевске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Елизово, Ижевске, Иркутске, Казани, Москве, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Северо-Курильске, Туле, Уфе, Хабаровске. Якутске.



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