ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны

ПСБ вошел в ТОП-3 лучших цифровых банков, согласно рейтингу цифровой зрелости крупнейших розничных банков страны.

«В рамках стратегии цифровой трансформации ПСБ проводит постоянную системную работу по развитию цифровых клиентских сервисов — мы совершенствуем технологии и ИТ-ландшафт, адаптируем процессы и продукты, расширяем функциональность онлайн-каналов, чтобы соответствовать предпочтениям клиентов и обеспечивать им максимальный комфорт, скорость и безопасность при решении любых финансовых вопросов в онлайн-каналах. Наши первоочередные задачи – обеспечение удобного бесшовного кaлиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа «все услуги в цифровом офисе», а также интеграция с различными государственными информационными системами, в том числе порталом «Госуслуги». Мы реализуем уже более 160 проектов по созданию и развитию цифровых платформ для взаимодействия с клиентами. Рады, что наши цифровые сервисы по достоинству оценены профессиональным сообществом», — сказал Александр Сахаров, директор департамента цифровой трансформации и стратегии информационных технологий ПСБ.

Масштабное отраслевое исследование провело агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка. В исследовании приняли участие 60 финансово-кредитных организаций. Основными критериями рейтинга стали представленность кредитной организации в цифровом пространстве, продвижение, простота и удобство онлайн-коммуникаций клиентов с банком, развитие онлайн-продаж.

Цифровая зрелость, технологичность и сильная экспертиза команды ПСБ обеспечивают лидирующие позиции банка в ключевых цифровых инфраструктурных проектах. ПСБ первым на российском рынке провел операции с цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе цифрового рубля Банка России, первым предложил полностью цифровой сервис сделок с недвижимостью в рамках военной ипотеки. Эффективное использование цифровых технологий позволило ПСБ в максимально короткие сроки построить современную функциональную банковскую инфраструктуру в новых регионах России.

Для справки: «Исследование цифровой зрелости банков-2023» - оценка уровня цифровизации розничных банков с учетом глобальных изменений в финансовом секторе за последние 2 года, которую провело агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами. Собственная комплексная методика анализа внешней цифровизации по трем ключевым направлениям дает отраслевым игрокам прозрачные бенчмарки. По методике SDI360 уже проанализировано более 600 компаний.