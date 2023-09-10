Дальневосточники удвоили сбережения на пенсию в Сбере

Жители Дальнего Востока почти вдвое увеличили вложения в негосударственную пенсию. Это показал анализ клиентского портфеля СберНПФ за январь — август 2023 года, проведённый накануне Восточного экономического форума. Две трети дальневосточников формируют подобные сбережения онлайн, причём чаще всего так поступают миллениалы[1]. В среднем жители региона направляют в свои пенсионные копилки по 4,2 тыс. рублей ежемесячно.

За январь — август 2023 года дальневосточники вложили в индивидуальные пенсионные планы (ИПП) от СберНПФ почти 240 млн рублей. Это в 1,7 раза превышает аналогичный показатель 2022 года.

С начала года 68% дальневосточных клиентов оформили ИПП в «цифре». Миллениалы чаще других предпочитают онлайн-решения — в 49% случаев. За ними следуют представители поколения X и зумеры: на них пришлось 43% и 7% цифровых договоров соответственно.

Чтобы сформировать дополнительный капитал на пенсию, жители Дальнего Востока в 2023 году ежемесячно пополняют свои пенсионные счета — в среднем на 4,2 тыс. рублей. Бумеры раз в месяц откладывают на эту цель 17,7 тыс. рублей, представители поколения X — 4 тыс. рублей, миллениалы — 3,4 тыс. рублей, зумеры — 1,7 тыс. рублей.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Дальневосточники стремятся задействовать все возможности пенсионной системы и уже сейчас формируют дополнительные сбережения на жизнь после завершения трудовой деятельности. В январе — августе 2023 года жители региона ежемесячно добавляли в свои пенсионные копилки в СберНПФ в среднем по 4,2 тыс. рублей. Это чуть выше, чем в среднем по стране (3,5 тыс. рублей).

Радует, что дальневосточная молодёжь готова копить вдолгую. В 2023 году количество индивидуальных пенсионных планов, которые оформили зумеры, выросло на 56%. А откладывать на пенсию представители этого поколения начинают за 37 лет до её наступления. Такой проактивный подход поможет обеспечить высокий коэффициент замещения — соотношения пенсии и прежнего дохода. Кроме того, в 2024 году заработает программа долгосрочных сбережений, которая позволит копить вместе с государством на разные цели, в том числе на пенсию. С этим инструментом можно будет активно управлять пенсионными накоплениями. Узнать, есть ли они у вас, и точно рассчитать размер будущей пенсии, можно в сервисе ʺПенсионная витринаʺ в мобильном приложении СберБанк Онлайн».