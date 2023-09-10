Землетрясение произошло недалеко от Байкала – его почувствовали в Бурятии

Сейсмособытие произошло на территории Республики Бурятия – его почувствовали в семи населенных пунктах региона, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Самые мощные толчки в 3-4 балла были в улусе Улюнхан. Подземные удары в 3 балла ощущались в поселке Майский и улусе Алла, в 2-3 балла – поселке Варваринский, улусах Арзгун, Аргада, селах Могойто, Сахули.

Землетрясение случилось в 15:33 по местному времени. Эпицентр располагался неподалеку от озера Байкал на территории сельского поселения Майск.