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Банк «Приморье» сообщил о запуске продаж золотых слитков в Южно-Сахалинске

Банк «Приморье» расширяет возможности инвестирования в золото для своих клиентов и поэтому теперь приобрести золотые слитки можно не только во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске, но также и в Южно-Сахалинске.

Новая услуга развивается в условиях растущего спроса на золото, которое является хорошим инструментом защиты от инфляции и никогда не потеряет ценность. Благодаря высокой ликвидности его всегда можно легко продать или обменять.

Помимо этого стоимость золота постоянно растет в долгосрочной перспективе, поэтому инвестиции в этот металл могут принести дополнительный доход.

В Банке «Приморье» к приобретению доступны золотые слитки лигатурной массы от 1 грамма до килограмма. Это приобретение может стать отличным подарком, семейной реликвией или просто послужит надёжным защитным активом.

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Приобрести золотые слитки можно в отделениях Банка «Приморье» по адресам:

  • Южно-Сахалинск, ул. – Амурская 88
  • Иркутск – ул. Дзержинского 20/1
  • Владивосток - ул. Светланская, 47
  • Москва – ул. Земляной Вал, 7
  • Санкт-Петербург – проспект Добролюбова, 8, лит. А
  • Новосибирск - Вокзальная магистраль, 16

Наличие и стоимость слитков уточняйте по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86 (круглосуточно, звонок бесплатный).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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