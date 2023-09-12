Банк «Приморье» отменил комиссию за переводы в Китай

С 11 сентября 2023 года Банк «Приморье» запускает акцию «Переводы в Китай без комиссии». Акция продлится до конца 2023 года.
Территория проведения акции:
Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Хабаровск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург в мобильном приложении или в офисах Банка.
Механика акции:
В период акции отменяется комиссия за переводы в Китай от физических лиц во всех отделениях Банка «Приморье» и в мобильном приложении.
|Сумма перевода
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Комиссияв период акции
|Комиссия по стандартным тарифам
|до 5 000 CNY
|0 CNY/руб.
|60 CNY
|от 5 001 до 50 000 CNY
|0 CNY/руб.
|75 CNY
|от 50 001 до 100 000 CNY
|0 CNY/руб.
|100 CNY
|от 100 001 CNY
|0 CNY/руб.
|150 CNY
Период проведения акции: 11.09.2023-31.12.2023:
Подробности акции на сайте Банка в разделе «Правила и программы лояльности», или по телефону контакт центра 8(800) 200-20-86
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