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Банк «Приморье» отменил комиссию за переводы в Китай

С 11 сентября 2023 года Банк «Приморье» запускает акцию «Переводы в Китай без комиссии». Акция продлится до конца 2023 года.

Территория проведения акции:

Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Хабаровск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург в мобильном приложении или в офисах Банка.

Механика акции:

В период акции отменяется комиссия за переводы в Китай от физических лиц во всех отделениях Банка «Приморье» и в мобильном приложении.

Сумма перевода  

Комиссия

в период акции  		 Комиссия по стандартным тарифам  
до 5 000 CNY   0 CNY/руб.   60 CNY  
от 5 001 до 50 000 CNY  0 CNY/руб.   75 CNY 
от 50 001 до 100 000 CNY  0 CNY/руб.   100 CNY 
от 100 001 CNY   0 CNY/руб.   150 CNY  

Период проведения акции: 11.09.2023-31.12.2023:

Подробности акции на сайте Банка в разделе «Правила и программы лояльности», или по телефону контакт центра 8(800) 200-20-86

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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