Банк «Приморье» отменил комиссию за переводы в Китай

С 11 сентября 2023 года Банк «Приморье» запускает акцию «Переводы в Китай без комиссии». Акция продлится до конца 2023 года.

Территория проведения акции:

Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Хабаровск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург в мобильном приложении или в офисах Банка.

Механика акции:

В период акции отменяется комиссия за переводы в Китай от физических лиц во всех отделениях Банка «Приморье» и в мобильном приложении.

Сумма перевода Комиссия в период акции Комиссия по стандартным тарифам до 5 000 CNY 0 CNY/руб. 60 CNY от 5 001 до 50 000 CNY 0 CNY/руб. 75 CNY от 50 001 до 100 000 CNY 0 CNY/руб. 100 CNY от 100 001 CNY 0 CNY/руб. 150 CNY

Период проведения акции: 11.09.2023-31.12.2023:

Подробности акции на сайте Банка в разделе «Правила и программы лояльности», или по телефону контакт центра 8(800) 200-20-86