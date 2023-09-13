Операционный директор Эн+: «Мы поставили задачу удерживать персонал в регионах своей ответственности»

Операционный директор Эн+ Михаил Хардиков принял участие в Восточном экономическом форуме, который прошел с 10 по 13 сентября во Владивостоке. В рамках события представитель компании выступил на сессии «Устойчивое развитие малых и средних городов: развивая кооперацию бизнеса и государства», где озвучил ряд важных мыслей.

Специалист отметил, что в настоящее время с Сибири из 64 крупных промышленных города, только в восьми число населения относительно стабильно. При этом в 15 за последние годы количество жителей сократилось на 20%.

По словам Михаила Хардикова, проблема в том, что население не хочет возвращаться в свои регионы, например, после получения образования в крупных вузах. Он считает, что необходимо понимать и анализировать причины оттока населения из регионов.

Чтобы решить проблему, по меньшей мере, в регионах своей ответственности, Эн+ ставит задачу удержать персонал. Для ее реализации уже осуществляются проекты в области развития инфраструктуры, в том числе жилья.

Также в рамках выступления был озвучен ряд других важных тезисов: