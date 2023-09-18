Оборот продаж на Wildberries вырос на 94% по итогам первого полугодия

Маркетплейс опубликовал впечатляющие результаты первого полугодия 2023 г. Все показатели выросли практически в два раза.

Общее число заказов на Wildberries в 1 полугодии 2023 г. превысило 1,3 млрд (+119% год к году). Оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в 1 полугодии 2023 г. увеличился на 94% до 1,221 трлн руб. Во 2 квартале 2023 г. оборот компании достиг 644,172 млрд рублей (+89% год к году).

В компании отмечают, что наиболее динамичными темпами в 1 полугодии 2023 г. росли объемы покупок жителей Дальнего Востока (+217% год к году), Северного Кавказа (+210%) и Сибири (+144%). Росту продаж онлайн-площадки способствует развитие логистической инфраструктуры.

– До конца 2023 г. онлайн-платформа планирует запустить более 1,6 млн кв. м новых логистических площадей в Тверской, Свердловской, Новосибирской областях, Ставропольском крае и др. регионах страны. Из них около 600 тыс. кв. м уже находятся на этапе подготовительных и земельных работ, – говорится в сообщении компании.

В начале августа стало известно, что Wildberries планирует построить логистический хаб в Иркутске. Об этом сообщила основатель и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук. В Иркутской области на маркетплейсе зарегистрировано около 8 тысяч предпринимателей, из которых около 3 тысяч торгуют активно.

В отчете за первое полугодия 2023 г. отмечается, что наиболее динамичные темпы роста продаж продемонстрировали автозапчасти (+596%), игровые консоли и игры (+244%), строительные инструменты (+171%), продукция для садоводства (+158%), спортивный инвентарь (+144%. При этом наибольший объем продаж на маркетплейске приходится на сегменты fashion-товаров (одежда, обувь и аксессуары), косметики и парфюмерии, продукции для благоустройства дома и предметов интерьера, смартфонов и аксессуаров, а также продуктов питания.