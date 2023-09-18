Ключевая ставка может оставаться двузначной до конца 2024 года. Что это значит?

15 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 бп до 13.0% годовых. Решение регулятора попало в разряд альтернативных, хотя и высоко вероятных сценариев, отмечает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка. Он объясняет, почему это решение будет иметь более длительные последствия, чем повышение ставки в августе.



– Даже несмотря на не очень убедительные аргументы в пользу данного шага после недавнего внеочередного повышения ставки, факт остается фактом – регулятор показывает и действиями, и риторикой настороженность по отношению к инфляционным последствиям текущей стадии роста российской экономики. Кроме того, обновленная траектория средней ключевой ставки на 2023 год указывает на вероятность ее повышения до 14.0% годовых в октябре.

Возможный ответ на вопрос о мотивации Банка России лежит в плоскости обновленного среднесрочного прогноза экономики. В качестве инструмента, регулятор снизил ожидания касательно темпов роста кредитования для корпоративного сектора и для домохозяйств на 1-2 пп, с целью повышения доверия к целевому уровню инфляции (4.0%) на 2024 год. Это должно привести к двум очевидным последствиям:

во-первых, регулятор в ужесточении денежно-кредитных условий видит необходимость для сдерживания потребления домохозяйств – по сравнению с июльским прогнозом на 2024 год прогнозируется уже не медленный рост потребления домашних хозяйств (0.0/+2.0% г/г), а его сокращение (-1.5/-0.5% г/г);

во-вторых, похожая картина просматривается в разрезе прогноза валового накопления, в особенности ее компоненты запасов – регулятор ожидает меньше капитальных инвестиций и большее потребление уже накопленных запасов;

и снижение потребления домашних хозяйств, и валовых инвестиций должно транслироваться в ограничение спроса на импортные товары и услуги (что косвенно пойдет на пользу рубля).

Вполне вероятно, что рядовые пользователи столкнутся с пропорциональным повышением стоимости кредитных продуктов и ростом привлекательности депозитных программ, считает эксперт Росбанка.

– Данные последствия, в отличие от первоначальных ожиданий, заложенных после повышения ставки в августе, могут иметь более длительные последствия – то есть до конца 2024 года ключевая ставка вполне может оставаться двузначной, сдерживая избыточные темпы потреб- и ипотечного кредитования, а также повышая интерес к накоплению рублевых депозитов (в качестве альтернативы расходованию и/или покупке иностранной валюты), – резюмирует Евгений Кошелев.