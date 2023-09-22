«Покупать сейчас, при действующих программах субсидирования». Иркутский девелопер — о росте ставок (видео)

Резкий рост ключевой ставки всколыхнул весь рынок недвижимости. «Это первоочередная новость и для тех, кто строит дома, и для людей, кто покупает квартиры», – говорит основатель ГСК «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал. Основной вопрос – что делать сейчас? И что будет дальше?

– Повышение ключевой ставки Центробанком стало основной новостью последних дней. Теперь прогнозная ставка по проектному финансированию на возведение многоквартирного жилого дома достигает уровня 18-19%. При стоимости строительства блок-секции от миллиарда рублей риск такой деятельности повышается, а значит, появляется существенный сдерживающий фактор для возведения новых домов. Мы, как и многие компании в отрасли, сейчас серьёзно взвешиваем риски и думаем, заходить ли с двумя новыми проектами в активную фазу.

Что делать — актуальный вопрос не только для строителей, но и покупателей. Покупать или отложить приобретение квартиры? В условиях действующих инфляционных процессов и при пока ещё действующем субсидировании государством ипотечных ставок, считаю, что покупать, и именно сейчас. Прогнозировать, каким будет субсидирование в будущем сложно, потому что при увеличении ключевой ставки расходы федерального бюджета возрастают. До конца этого года ставки очевидны, поэтому решение нужно принимать именно сейчас.

Исходя из той информации, которой мы располагаем, высокие процентные ставки надолго. Думаю, это перспектива как минимум до начала 2024 года и по ситуации в экономике Центробанк будет принимать какие-то дальнейшие решения. Считаю, именно в такие периоды важно хорошо считать, взвешивать, анализировать и принимать решение. Для покупателей сегодня самое время приобрести квартиру с помощью субсидированных ставок. Для строителей — это взвешенный, скрупулёзный подход по соотношению продаж и стоимости жилья, по инвестициям в новые площадки, потому что не все девелоперы при всём своём желании смогут реализовать новые проекты на высоких процентных ставках.