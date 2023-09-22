«Покупать сейчас, при действующих программах субсидирования». Иркутский девелопер — о росте ставок (видео)

Резкий рост ключевой ставки всколыхнул весь рынок недвижимости. «Это первоочередная новость и для тех, кто строит дома, и для людей, кто покупает квартиры», – говорит основатель ГСК «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал. Основной вопрос – что делать сейчас? И что будет дальше?
– Повышение ключевой ставки Центробанком стало основной новостью последних дней. Теперь прогнозная ставка по проектному финансированию на возведение многоквартирного жилого дома достигает уровня 18-19%. При стоимости строительства блок-секции от миллиарда рублей риск такой деятельности повышается, а значит, появляется существенный сдерживающий фактор для возведения новых домов. Мы, как и многие компании в отрасли, сейчас серьёзно взвешиваем риски и думаем, заходить ли с двумя новыми проектами в активную фазу.
Что делать — актуальный вопрос не только для строителей, но и покупателей. Покупать или отложить приобретение квартиры? В условиях действующих инфляционных процессов и при пока ещё действующем субсидировании государством ипотечных ставок, считаю, что покупать, и именно сейчас. Прогнозировать, каким будет субсидирование в будущем сложно, потому что при увеличении ключевой ставки расходы федерального бюджета возрастают. До конца этого года ставки очевидны, поэтому решение нужно принимать именно сейчас.
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Исходя из той информации, которой мы располагаем, высокие процентные ставки надолго. Думаю, это перспектива как минимум до начала 2024 года и по ситуации в экономике Центробанк будет принимать какие-то дальнейшие решения. Считаю, именно в такие периоды важно хорошо считать, взвешивать, анализировать и принимать решение. Для покупателей сегодня самое время приобрести квартиру с помощью субсидированных ставок. Для строителей — это взвешенный, скрупулёзный подход по соотношению продаж и стоимости жилья, по инвестициям в новые площадки, потому что не все девелоперы при всём своём желании смогут реализовать новые проекты на высоких процентных ставках.