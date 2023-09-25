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Банк «Приморье» проводит монетную неделю

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В период с 25 сентября по 8 октября Банк «Приморье» принимает участие во всероссийской акции «Монетная неделя», инициированной Банком России.

Во время проведения акции вы можете принести в отделение Банка монеты номиналом 1, 5, 10, 50 копеек, а также 1, 5, 2, 10 рублей, и бесплатно обменять их на памятные монеты или банкноты, в том числе 100 рублей выпуска 2022 года. Возможно зачисление на счёт.

Чтобы сократить время обслуживания, банк рекомендует перед посещением отделения банка разобрать сдаваемые монеты по номиналам.

Обменять монеты можно в офисах Банка по следующим адресам:

  • г. Владивосток, Светланская, 47
  • г. Хабаровск, ул. Суворова, 42
  • г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16

Подробности по тел. 8 800 200 20 86

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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