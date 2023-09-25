Банк «Приморье» проводит монетную неделю

В период с 25 сентября по 8 октября Банк «Приморье» принимает участие во всероссийской акции «Монетная неделя», инициированной Банком России.

Во время проведения акции вы можете принести в отделение Банка монеты номиналом 1, 5, 10, 50 копеек, а также 1, 5, 2, 10 рублей, и бесплатно обменять их на памятные монеты или банкноты, в том числе 100 рублей выпуска 2022 года. Возможно зачисление на счёт.

Чтобы сократить время обслуживания, банк рекомендует перед посещением отделения банка разобрать сдаваемые монеты по номиналам.

Обменять монеты можно в офисах Банка по следующим адресам:

г. Владивосток, Светланская, 47

г. Хабаровск, ул. Суворова, 42

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16

Подробности по тел. 8 800 200 20 86