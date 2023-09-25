Банк «Приморье» проводит монетную неделю

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25 сентября 2023
В период с 25 сентября по 8 октября Банк «Приморье» принимает участие во всероссийской акции «Монетная неделя», инициированной Банком России.
Во время проведения акции вы можете принести в отделение Банка монеты номиналом 1, 5, 10, 50 копеек, а также 1, 5, 2, 10 рублей, и бесплатно обменять их на памятные монеты или банкноты, в том числе 100 рублей выпуска 2022 года. Возможно зачисление на счёт.
Чтобы сократить время обслуживания, банк рекомендует перед посещением отделения банка разобрать сдаваемые монеты по номиналам.
Обменять монеты можно в офисах Банка по следующим адресам:
- г. Владивосток, Светланская, 47
- г. Хабаровск, ул. Суворова, 42
- г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16
Подробности по тел. 8 800 200 20 86
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