Названы три фактора, которые снизят цены на недвижимость в Турции

По итогам восьми месяцев 2023 года — с января по август включительно — российский спрос на покупку недвижимости в Турецкой Республике снизился на 59,8% относительно результата за аналогичный период прошлого года. Эксперт рынка недвижимости Турции Алексей Котлов рассказал о причинах, которые приведут к снижению цен на жильё.

— После февраля 2022 года рынок недвижимости Турции «взлетел», цены в сегменте купли-продажи выросли минимум в два раза, а в сегменте аренды в 3—5 раз. Однако после таких резких взлётов цены постепенно начинают снижаться, — Алексей Котлов, генеральный директор компании CMP Group | ГЖА.рф.

В сентябре 2023 года рынок недвижимости Турции стабилизировался. Сейчас есть некоторые предпосылки для снижения цен. Это во многом связано с новыми законами, которые выходят в Турции. Например, в Анталье в некоторых кварталах процент иностранцев, купивших недвижимость, превышает 25% от общего числа жителей. Это стало триггером для появления закрытых районов для получения ВНЖ. Это первый момент, который отразился на спросе со стороны россиян.

Второй момент также лежит в законодательной плоскости и норма была принята летом прошлого года. Так, для получения ВНЖ в открытом районе нужно было приобрести недвижимости, где в ТАПУ была указана стоимость не менее 75 тыс. долл. США.

Ещё один момент, который отразился в целом на рынке жилья Турции, стал запрет на выдачу ипотеки тем, кто жителям этой страны, которые уже имеют жильё. Это влияет на внутренний спрос.

В итоге все эти факторы снижают спрос, но при этом предложение продолжает расти. Этот тренд ведёт к постепенному снижению цен на рынке недвижимости Турции.