Дальневосточный банк объявляет «День монеты»

Акция продлится с 25 сентября по 8 октября.

В течение двух недель участники акции смогут обменять монеты номиналом 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей на памятные монеты либо банкноты – например, на 25 рублей со «Смешариками» или 10 рублей с российскими городами (Рыбинск, Строительная, Новокузнецк, Н. Тагил, Н. Новгород, Вязьма и т.д.), а также на банкноту 100 рублей образца 2022 года. Обмен осуществляется без комиссии.

Акция проходит в следующих дополнительных офисах Банка:

- Дополнительный офис 05 в г. Владивостоке – ул. Русская, 19А;

- Дополнительный офис 06 в г. Владивостоке – ул. Верхнепортовая, 27А;

- Дополнительный офис 17 в г. Находке – ул. Портовая, 20А;

- Дополнительный офис 22 в г. Уссурийске – ул. Ленина, 98;

- Дополнительный офис 26 в г. Петропавловске-Камчатском – ул. Лукашевского, 19;

- Дополнительный офис 34 в г. Хабаровске – ул. Тургенева, 49;

- Дополнительный офис 39 в г. Красноярске – ул. Молокова, 1, корпус 4;

- Дополнительный офис 45 в г. Иркутске – ул. Советская, 58;

- Дополнительный офис 48 в г. Улан-Удэ – ул. Свердлова, 13А.

Подробности – в офисах Банка и в Едином контактном центре АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).