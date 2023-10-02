Сбер проведет хакатон по цифровой трансформации

Сбер приглашает на хакатон цифровой трансформации бизнеса «СберПро Тех 2023», который стартует 4 октября и продлится полтора месяца. На него приглашаются ИТ-компании России, которые разрабатывают решения широкого спектра и заинтересованы в сотрудничестве с крупнейшими брендами страны, включая Сбер.

Участники хакатона получат новые знания про технологии, проектную организацию и процессы внедрения сервисов Сбера, а также экспертную поддержку лучших экспертов и доступ к потенциальным клиентам.

Хакатон по цифровой трансформации Сбер проводит второй раз. В прошлом году его участниками стали около 50 ИТ-компаний со всей России. В этом году зарегистрироваться на мероприятие можно до 4 октября, в этот же день состоится запуск проекта.

18 октября пройдёт оценка заявленных концепций и отбор 30 лучших проектов. 17 ноября на партнёрской конференции будут подведены итоги конкурса и выбраны три лучших решения.

Награждение победителей состоится в конце ноября на конференции Сбера AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Победители получат возможность внедрять свои разработки в решения для клиентов Сбера.

Узнать подробности и зарегистрироваться на «СберПро Тех 2023» можно на сайте хакатона.