Искусственный интеллект и BNPL-сервисы: РСХБ проанализировал тренды финтеха 2023 года

Аналитики Центра развития финансовых технологий (ЦРФТ) Россельхозбанка проанализировали тенденции развития отечественного и мирового финтех-рынка за первую половину 2023 года. Технологии генеративного искусственного интеллекта, новые платежные инструменты, встроенные финансы и BNPL-сервисы стали лидерами развития инновационных решений.

Первое полугодие 2023 года ознаменовалось появлением комплексных финансовых продуктов, облегчающих взаимодействие и обслуживание потребителей, повышающих производительность существующих банковских систем и платформ, а также на качественно новом уровне автоматизирующих бизнес-процессы. Аналитики ЦРФТ Россельхозбанка провели анализ мировых финтех трендов и выявили наиболее популярные решения за этот период.

Генеративный ИИ в виде чат-бота ChatGPT нашел применение в банковской сфере в конце 2022 года. Данная технология помогает сотрудникам финансовых институтов повышать продуктивность работы за счет сокращения времени коммуникации с клиентами, которые теперь могут получить оперативную консультацию от чат-бота прямо в приложении банка или во время звонка в контакт-центры. Другими сферами использования генеративного ИИ стали анализ и прогнозирование, а также автоматизация существующих операционных процессов.

Новый платежный инструментарий (стикеры, QR-коды, биометрия, мобильные приложения) гарантирует улучшенную безопасность при совершении транзакций и обеспечивает повышенный уровень удобства во время проведения необходимых финансовых операций. Таким образом, банки могут существенно сократить временные издержки, связанные с выпуском более традиционных платежных средств (в частности, дебетовых и кредитных карт).

Помимо прочего, также большой популярностью как в России, так и в мире пользуются встроенные финансы и BNPL-сервисы , которые предлагают уникальную возможность воспользоваться банковскими услугами (кредитованием, рассрочкой, страхованием и пр.) на нефинансовых платформах. Клиенты получают возможность быстро оформить покупку, а оплата будет автоматически списываться с их счета равными долями за несколько платежей. Таким образом, повышается лояльность клиентов, обеспечивается рост продаж и потребительского доверия.

«Применение ИИ в банковском сегменте было лишь вопросом времени. Генеративные нейросети способны в рекордно сжатые сроки создавать персонализированный контент для каждого клиента, тем самым снимая значительную нагрузку с консультантов и специалистов. В свою очередь, встроенные финансы, BNPL и новые платежные инструменты неминуемо будут менять потребительские предпочтения, смещая и дальше акцент на скорость, простоту и удобство проведения транзакций и совершения покупок. Это несомненно будет способствовать дальнейшему развитию финансовой отрасли в России», — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

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