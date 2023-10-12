Путин ожидает нового рекорда энергопотребления из-за роста экономики

Президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии Российской энергетической недели. Он сообщил, что в этом году энергопотребление в России может достичь рекорда на фоне экономического роста. Прошлый рекорд был установлен в 2022 году, сообщает "КоммерсантЪ".

«В прошлом году в России зафиксирован рекордный объем энергопотребления. И есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен»,— заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС). Базовым приоритетом России в энергетике президент назвал обеспечение внутреннего рынка.

Замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что с начала 2023 года энергопотребление выросло на 1,2%, а без учета температур — на 0,86%.

При этом Иркутская область в лидерах по темпам роста энергопотребления. За 2022 год собственное потребление составило рекордные 64,3 млрд кВт/ч, что на 8,6% выше уровня 2021 года. По приросту энергопотребления регион занял второе место в РФ. Власти региона не раз заявляли, что ресурсы исчерпаны и необходимо строительство новой генерации.