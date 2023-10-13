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ПСБ интегрировал нейросеть GPT в чат-бот для бизнеса

ПСБ расширил возможности общения бизнеса с банком во всех текстовых каналах коммуникации. Теперь в мобильном и интернет-банке, а также в мессенджерах бизнес-клиентам в пилотном режиме доступен сервис общения с нейросетью на темы, выходящие за рамки банковских услуг.

Использование нейросети GPT – большой языковой модели, которая была внедрена в каналы коммуникации ПСБ на платформе компании BSS, позволяет предпринимателю, не выходя из привычного канала общения, получить интересующую его информацию. Например, как написать маркетинговый текст, когда платить налоги и другие вопросы. Для начала общения пользователю надо нажать кнопку "Разговор с GPT" и задать вопрос.

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– Актуальные тенденции цифрового рынка мотивируют банковское сообщество на поиски свежих и неожиданных решений, которые бы позволили клиентам почувствовать себя на волне инноваций и в финансовой сфере. Мы постоянно изучаем возможности для расширения горизонтов клиентского опыта. Так, ПСБ придерживается концепции, при которой наши бизнес-клиенты решают все свои задачи, оставаясь в одном канале коммуникации, что существенно экономит время, а также делает их работу проще и удобнее. Теперь можно, просто открыв мессенджер, общаться с коллегами и друзьями, получать информацию об услугах ПСБ, оплачивать выставленные счета или получить ответ на интересующий финансовый вопрос. В дальнейшем мы планируем развивать сервис и внедрять его в другие клиентские пути, – сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса СМБ ПСБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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