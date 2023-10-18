Количество сделок на вторичном рынке недвижимости может сократиться в три раза

Центральный банк поднял ключевую ставку до 13%, минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке вырос до 20%. Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков рассказал о том, какие последствия будут у этих событий и когда этих последствий стоит ожидать.

— Ухудшение условий по ипотеке отражается на покупательском интересе к новостройкам. Сейчас два фактора сделали менее выгодной. Во-первых, это повышение ставок из-за роста ключевой ставки. Во-вторых, повышение уровня минимального первого взноса. Рынок недвижимости достаточно инертный, поэтому последствия мы увидим через месяц — полтора, — Валерий Летенков, генеральный директор «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

Далее у застройщиков будет два пути. Так, придётся либо снижать цены, либо повышать стоимость квартир, рассчитывая на то, что тем, кому очень нужно, всё-таки купят, а те, кому не очень отвалятся. Снижать цены застройщики если и смогут, то на очень незначительный уровень.

Также в Москве мы ждём снижения спроса на вторичном рынке. Первые последствия нынешних событий также будут заметны через полтора месяца. Но уже сейчас мы видим, что многие из тех, кто хотел что-то приобрести на вторичном рынке отказываются, так как ставки достаточно высокие.

При этом нельзя сказать, что сделок совсем не будет. На вторичном рынке останутся те, кто проводят альтернативные сделки. Такой сценарий станет возможным после очередного заседания ЦБ при условии, что нынешний уровень ключевой ставки сохранится или будет повышен. В этом случае, если останутся в основном только альтернативные сделки, то спрос снизится в три раза.

В итоге мы увидим снижение цен на вторичном рынке на неликвидные объекты на 5—7%, удержание цен на ликвидные объекты и повышение уровня торга при проведении сделок до среднего уровня в 500 тыс. руб. Таким образом, конец 2023 года — начало 2024 года вновь будет временем инвесторов, когда можно будет успешно искать объекты, которые продаются существенно дешевле рынка.