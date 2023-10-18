Банк «Приморье» расширил географию продаж золотых слитков

В октябре Банк «Приморье» увеличил сеть офисов, где можно приобрести физическое золото 999 пробы.

Теперь данная услуга доступна ещё в двух офисах, расположенных в:

- Развлекательном комплексе «Tigre de Cristal» (Артёмовский городской округ, Муравьиная бухта, 73)

- Казино «Шамбала» (Артёмовский городской округ, Муравьиная бухта, 73, корп. 5)

К продаже доступны золотые слитки номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 граммов.

Новая услуга развивается в условиях растущего спроса на золото. Слиток может стать отличным подарком, семейной реликвией или просто послужит надежным защитным активом.

Банк напоминает, что приобрести слитки золота также можно во всех регионах присутствия банка:

Г. Владивосток, улица Светланская, 47

Г. Москва, улица Земляной Вал, 7

Г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, 8, лит. А

Г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16

Г. Хабаровск, ул. Ленина 75

Г. Иркутск, ул. Дзержинского 20/1

Г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская 88

Актуальные котировки продажи золотых слитков вы можете посмотреть по ссылке в разделе «курсы металлов в кассах» или по тел. 8(800)200 20 86