Сбер рассказал о первых результатах реферальной программы по найму узкоспециализированных разработчиков

Сбер подводит первые результаты внешней реферальной программы для найма разработчиков, старт которой прошел в мае этого года. С момента запуска получено более 200 рекомендаций, из которых более 20% были релевантными и соответствовали заявленным требованиям.

Изначально через рекомендации Сбер принимал только Java-разработчиков, но в дальнейшем пул профессиональных профилей расширился до 12 направлений. В частности, рассматриваются рекомендации тестировщиков, аналитиков, специалистов по работе с большими данными и в сфере кибербезопасности. С полным списком профилей вы сможете ознакомиться на сайте https://referalsber.rabota.ru/.

По правилам программы любой внешний пользователь, в том числе ИТ-рекрутер, может порекомендовать своего знакомого ИТ-специалиста на работу в Сбер. После того, как кандидат трудоустроится и пройдет испытательный срок, рекомендатель в течение двух недель получит вознаграждение в размере 80 тыс. руб.

Чтобы рекомендацию приняли к рассмотрению есть ряд условий:

Квалификация кандидата соответствует middle+, а опыт разработки от 2-х лет; Профиль соответствует одному из перечисленных на лендинге; Кандидат не проходил отбор в Сбер в последние 6 месяцев; ИТ-специалист знает, что его рекомендовали и готов рассматривать предложения от Сбера;

Екатерина Малькова, Руководитель Центра подбора цифровых талантов Сбера:

«Внешняя реферальная программа дает нам возможность рассказать об интересных и самых актуальных проектах, наиболее востребованных профилях в подборе. Кандидаты, трудоустроенные к нам из этого канала привлечения - действительно сильные специалисты уровня middle+. Среди них есть профессионалы узкого профиля (например, в направлении роботехники), привлечение которых сильно усложняется при использовании обычных открытых источников и может затягиваться на очень долгий срок. Также, программа помогает закрывать нам вакансии и в регионах – есть успешные примеры в Санкт-Петербурге, Сочи».