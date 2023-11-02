Комплекс для газификации Байкальской природной территории хотят создать в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поучаствовал в международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, где подписал важные документы. Подробности глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

«Подписали соглашение с ООО "Газпром гелий сервис". Его суть – в развитии инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа. В частности, планируем построить в регионе комплекс сжижения газа для автономной газификации Центральной экологической зоны Байкальской природной территории», – заявил губернатор.

Петербургский международный газовый форум будет идти по 3 ноября включительно. В нем участвуют 17 тысяч человек из 52 стран. За весь период пройдет более 80 мероприятий и выступят около 700 спикеров, в том числе представители крупных компаний.