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Банк "Приморье" сообщил режим работы офисов в период с 4 по 7 ноября

4, 5 ноября - выходные дни во всех офисах Банка

6 ноября - работают в режиме субботы только те офисы, у которых суббота рабочий день.

Офис во Владивостоке на Аванграде работает с 10:00 до 17:00

Офис во Владивостоке на Светланской 47 не работает по техническим причинам.

С 7 ноября - офисы Банка работают в обычном режиме

Найти удобный офис можно по ссылке

Круглосуточно работают:

  • Банкоматы и терминалы в зонах 24
  • Интернет-банк и мобильный банк
  • Контакт-центр по телефону 8 -800-200-20-86 (звонок бесплатный)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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