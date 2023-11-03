Банк "Приморье" сообщил режим работы офисов в период с 4 по 7 ноября

4, 5 ноября - выходные дни во всех офисах Банка
6 ноября - работают в режиме субботы только те офисы, у которых суббота рабочий день.
Офис во Владивостоке на Аванграде работает с 10:00 до 17:00
Офис во Владивостоке на Светланской 47 не работает по техническим причинам.
С 7 ноября - офисы Банка работают в обычном режиме
Найти удобный офис можно по ссылке
Круглосуточно работают:
- Банкоматы и терминалы в зонах 24
- Интернет-банк и мобильный банк
- Контакт-центр по телефону 8 -800-200-20-86 (звонок бесплатный)