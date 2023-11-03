Банк "Приморье" сообщил режим работы офисов в период с 4 по 7 ноября

4, 5 ноября - выходные дни во всех офисах Банка

6 ноября - работают в режиме субботы только те офисы, у которых суббота рабочий день.

Офис во Владивостоке на Аванграде работает с 10:00 до 17:00

Офис во Владивостоке на Светланской 47 не работает по техническим причинам.

С 7 ноября - офисы Банка работают в обычном режиме

Найти удобный офис можно по ссылке

Круглосуточно работают: