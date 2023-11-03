Россельхозбанк выплатил стипендии более 400 студентам

РСХБ продолжает оказывать финансовую поддержку студентам аграрных вузов. В 2023 году банк выплатил именные стипендии более чем 400 обучающимся.

Талантливая и инициативная молодёжь является ключом к формированию стабильного кадрового резерва в АПК России. Россельхозбанк уделяет внимание поддержке молодых специалистов и ежегодно проводит конкурс на получение именной стипендии среди студентов очной формы обучения из 69 аграрных вузов. Стипендиальная программа создает условия для эффективного обучения молодых кадров, позволяет им сосредоточиться на занятиях, не отвлекаясь на подработку.

В 2023-2024 году более 400 студентов из 49 регионов России смогут получать стипендии от РСХБ в размере 15 тыс. рублей (для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры) и 20 тыс. рублей для аспирантов. Ежегодно критериями отбора являются высокие показатели успеваемости в учёбе, а также наличие других достижений, таких как научные публикации и работы, участие в научно-исследовательской деятельности, призовые места в олимпиадах, конкурсах и пр.

Помимо материальной поддержки банк оказывает студентам содействие в будущем трудоустройстве. Например, просветительский проект «Агролидеры России» отбирает лучшие стартап-идеи молодых специалистов и организует для них стажировки на крупнейших агропредприятиях страны.

Для трудоустройства в сфере АПК в 2022 году РСХБ запустил платформу «Я в Агро», которая предназначена для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Подобрать вакансии поможет фильтр по региону и населённому пункту, зарплате, опыту и т.д. Кроме того, «Я в Агро» предоставляет информацию о стажировках и сезонных подработках на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать карьеру в сельском хозяйстве.