Проблема энергодефицита в Иркутской области вынесена на федеральный уровень

Способы её решения обсудили на международной молодёжной конференции.

Начальник службы сопровождения рынка Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, кандидат технических наук Иван Воронов представил на XIII Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи – 2023» доклад о возможных способах покрытия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности в юго-восточной части энергосистемы Иркутской области. Мероприятие прошло в Красноярске.

Единая энергетическая система России обладает достаточным количеством генерирующих мощностей и надежным запасом прочности, о чём уверенно говорят сегодняшние показатели. Вместе с тем, в ряде регионов, в том числе в юго-восточной части Приангарья, прогнозируется дефицит электроэнергии. Существующих генерирующих мощностей и пропускной способности линий электропередачи становится недостаточно по мере увеличения потребления.

В своём докладе Иван Воронов проанализировал возможные пути покрытия прогнозируемого энергодефицита, в том числе использование механизма управления спросом для снижения дефицита электрической энергии и мощности, строительство объектов генерации, электросетевое строительство. Он отметил, что некоторые из технических решений могут устранять дефицит мощности, при этом не оказывая влияния или даже усугубляя дефицит электроэнергии.

По оценке Ивана Воронова, сетевое строительство, увеличивающее максимально допустимые перетоки между энергосистемами или их частями – достаточно эффективная мера при наличии соответствующих избытков в смежных энергосистемах. При этом развитие сети не является полной альтернативой строительству генерирующих мощностей.

Для покрытия ярко выраженных пиков потребления могут быть использованы такие инструменты устранения дефицита мощности, как строительство обычной или пиковой генерации, систем накопления энергии, а также кратковременная разгрузка потребителей. Однако для юго-восточной части Иркутской области, энергосистема которой характеризуется равномерным суточным графиком нагрузки за счёт большой доли промышленных предприятий с непрерывным производственным процессом (металлургия, химия и нефтехимия и т.д.), такие методы не эффективны.

– Для решения вопросов покрытия дефицита электроэнергии и мощности в юго-восточной части энергосистемы Иркутской области требуется совокупность мероприятий по строительству новых генерирующих объектов и развитию электросетевого комплекса, – резюмировал Иван Воронов.

Напомним, решению вопроса покрытия прогнозируемого энергодефицита уделяется пристальное внимание в Правительстве Иркутской области. Губернатор региона Игорь Кобзев в своём послании о положении дел в Иркутской области в 2022 году и основных направлениях областной государственной политики на 2023 год назвал потенциальный дефицит энергомощности одним из факторов, сдерживающих экономический рост.

– За последние два года в Приангарье отмечается аномальный рост потребления электрической энергии, связанный, прежде всего, с вводом в эксплуатацию мощных центров обработки данных, которые зачастую занимаются майнингом, и активным строительством индивидуальных жилых домов на электроотоплении в пригородах Иркутска. Проблема дефицита энергомощности в регионе вынесена на федеральный уровень, – сказал Игорь Кобзев.

Поручением Президента страны Правительству Российской Федерации, АО «СО ЕЭС», ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» поставлена задача принять решения, необходимые для предотвращения возникновения дефицита электрической энергии в юго-восточной части объединенной энергетической системы Сибири, с учётом перспективных потребителей электрической энергии.

Правительство Иркутской области предлагает Минэнерго России при выборе площадок для размещения новой генерации в приоритетном порядке рассмотреть Ново-Иркутскую ТЭЦ с принятием комплексного решения об увеличении установленной электрической и тепловой мощности станции. Дополнительно предлагается рассмотреть возможность строительства газовой электростанции в городе Иркутске в случае принятия положительного решения по строительству до 2029 года магистрального газопровода «Сила Сибири 2».

Напомним, Иркутская область находится в лидерах по темпам роста энергопотребления. За 2022 год собственное потребление составило рекордные 64,3 млрд кВт/ч, что на 8,6% выше уровня 2021 года. По приросту энергопотребления регион занял второе место в РФ. Власти региона не раз заявляли, что ресурсы исчерпаны и необходимо строительство новой генерации.