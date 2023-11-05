Авиакомпания «Белавиа» намерена увеличить флот за счет российских МС-21

Белорусская авиакомпания Авиакомпания «Белавиа» на фоне санкций собирается увеличить флот за счет приобретения российских самолетов МС-21, которые строят на иркутском авиазаводе, и Sukhoi Superjet New, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Игоря Чергинеца.

«Если говорить о перспективах флота авиакомпании. Да, нам сейчас заказан путь к Boeing, Airbus, Embraer и другим производителям. Их не так и много. Мы ведем очень плотные переговоры, готовим соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией России по приобретению самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 New», – сказал спикер.

Иностранный перевозчик ждет, когда Россия произведет самолеты. Чергинец выразил надежду, что вскоре транспорт будет готов, и его можно будет приобрести. Организация предполагает, что самолеты могут появиться в парке уже в 2024-2026 годах.